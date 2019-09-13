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شاهد.. هطول أمطار غزيرة على طريق الشفا بالطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
شهدت محافظة الطائف اليوم هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة ضمن الحالة الجوية التي تشهدها عدة مدن ومناطق في المملكة.
ووثق متابعات الخليج 365 مبارك العدواني بالفيديو لحظة تساقط الأمطار الغزيرة على طريق الشفا وتحديدًا وادي عرضة في الطائف.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وأبها والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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