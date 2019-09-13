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فيديو.. معلمة تدرس ولديها في الصفوف الأولية بعد الدمج
متابعات الخليج 365 - الرياض
عبّرت المعلمة عزة الشهري عن سعادتها بقرار إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات معتبرة أن المرأة تكون أقرب للأطفال في هذه السن.
وقالت الشهري إن المعلمة هي أقرب إلى أطفال الصفوف الأولية، فهي أم لهم، وقدوة في تحصين قيمهم، وعطاء لا يتوقف لتحقيق طموحات مستقبلهم.
وكانت التعليم أسندت مهمة تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات اعتبارًا من هذا العام في أكثر من 1400 مدرسة.
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