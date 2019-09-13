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الأرصاد: طقس رطب على مكة وأمطار في 7 مناطق غدًا
ضباب في الصباح الباكر
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يكون الطقس رطبًا غدًا، مع فرصة لتكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
كما توقعت تكون الرياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة تبوك الجوف والحدود الشمالية.
وستكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة على البحر الأحمر والخليج العربي فيما يبلغ ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.
أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا بالدرجة المئوية فهي كالتالي:
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