حساب المواطن : لا يمكن تسجيل السجين

2019-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد حساب متابعات الخليج 365 على أنه لا يمكن تسجيل المسجون كمستفيد رئيسي في البرنامج، مشيرًا إلى أن وجود الشخص في السجن يفقده أحد شروط الأهلية.

وردّ حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بخصوص وقف دعم مواطن موقوف في قضايا مالية “ديون” بالقول: لا يمكن للسجين التسجيل في حساب متابعات الخليج 365، حيث من شروط الأهلية ألّا يكون المستفيد سجينًا وبإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار ” عائل الأسرة مسجون ” ولا يتم إضافة الزوج.

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وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الاهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.