الان تتابع قرار وزاري بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
نشرت جريدة أم القرى قرار وزير الصحة رقم (1885362) وتاريخ 03-12-1440هـ، المتعلق بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، وجاء على النحو التالي:
إن وزير الصحة بناء على الصلاحيات المخولة له، واستنادًا إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1-6-1425هـ، وإشارة إلى عرض مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالخطاب رقم 1885362 وتاريخ 22-11-1440هـ، بشأن مراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة، وطلبهم الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثانيـــــاً: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ النشر
ثالـثــــاً: يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لإنفاذه والتمشي بموجبة.
رابعـــاً: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
خامساً: أصل القرار للإدارة العامة للشؤون القانونية.
نسخة من القرار للنائب، ووكيل الوزارة للموارد البشرية، ووكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والمشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة والمراجعة الداخلية، ونسخة لمكتب الوزير.
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