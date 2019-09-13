شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3.8 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أسفرت الحملات الميدانية التي انطلقت الأربعاء 1439/2/26 حتى نهاية يوم (الخميس) 1441/1/13 لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة عن ضبط 3.831.081 مخالفاً، منهم (2.991.280) مخالفاً لنظام الإقامة، (589.932) مخالفا لنظام العمل، و(249.869) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
وبلغ من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود (64.292) شخصاً، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(51%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) من جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2759) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.