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يشهد عدد من محافظات منطقة جازان منذ نحو نصف ساعة، أمطاراً رعدية ما بين غزيرة ومتوسطة يصاحبها تذبذب في التيار الكهربائي.
وتحل بمحافظات العيدابي وصبيا وهروب وأجزاء من بيش ومحافظات أخرى ، أمطار مصحوبة بصواعق كثيفة، وتتراوح نسبة الأمطار من غزيرة إلى متوسطة، فيما شهدت أجزاء من محافظة صبيا تذبذبًا في التيار الكهربائي.
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 05:17 PM
أمطار غزيرة ومتوسطة تتراوح في العيدابي وصبيا وهروب وأجزاء ببيشهطولات وصواعق تشهدها جازان ومحافظاتها والتيار الكهربائي يتذبذب
يشهد عدد من محافظات منطقة جازان منذ نحو نصف ساعة، أمطاراً رعدية ما بين غزيرة ومتوسطة يصاحبها تذبذب في التيار الكهربائي.
وتحل بمحافظات العيدابي وصبيا وهروب وأجزاء من بيش ومحافظات أخرى ، أمطار مصحوبة بصواعق كثيفة، وتتراوح نسبة الأمطار من غزيرة إلى متوسطة، فيما شهدت أجزاء من محافظة صبيا تذبذبًا في التيار الكهربائي.
، هطولات وصواعق تشهدها جازان ومحافظاتها والتيار الكهربائي يتذبذب ،
المصدر : الخليج 365
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