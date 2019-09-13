، اتحاد الهجن يكسر رقمه القياسي العالمي بـ١٣٣٧٧ مطية ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كسر مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بنسخته الثانية، الرقم القياسي المسجل باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بـ11 ألف مطية مشاركة في النسخة الماضية؛ بينما حقق العام الحالي 13377 مطية.
وسلّم مندوب موسوعة جينيس للأرقام القياسية أحمد جمال الدين، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، شهادة جينيس لكسر الرقم القياسي العالمي الذي حصل عليه اتحاد الهجن العام الماضي.
وأكد الأمير "فهد" أن كسر الرقم القياسي عالميًّا هو مواصلة للجهود الرامية للوصول باتحاد الهجن السعودي للعالمية بخطوات ثابتة، وتخطيط قائم على رؤية 2030 الهادفة إلى الارتقاء بكل المجالات؛ فيما تمنح الرياضة أهمية قصوى بجانب الاقتصاد والمجالات الحيوية.
وأضاف: سباقات الهجن كانت -ولا تزال- تشكّل مَعلمًا بارزًا في تقاليدنا وثقافاتنا عبر مئات السنين في المملكة العربية السعودية وفي الوقت الحالي ومع التطور الهائل للرياضة العالمية؛ يمكن لهذه الرياضة الأصيلة أن تنظم المنظومة الرياضيه وتحقق المزيد من العمل الناجح لخدمة أهدافها وإبقاء موروثها في أفضل صورة، والعمل معًا على صناعة رياضة جاذبة في سباقاتها ومنافساتها.
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 05:10 PM
اخترق "جينيس" للمرة الثالثة كثمرة للجهود المتواصلةاتحاد الهجن يكسر رقمه القياسي العالمي بـ١٣٣٧٧ مطية
كسر مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بنسخته الثانية، الرقم القياسي المسجل باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بـ11 ألف مطية مشاركة في النسخة الماضية؛ بينما حقق العام الحالي 13377 مطية.
وسلّم مندوب موسوعة جينيس للأرقام القياسية أحمد جمال الدين، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، شهادة جينيس لكسر الرقم القياسي العالمي الذي حصل عليه اتحاد الهجن العام الماضي.
وأكد الأمير "فهد" أن كسر الرقم القياسي عالميًّا هو مواصلة للجهود الرامية للوصول باتحاد الهجن السعودي للعالمية بخطوات ثابتة، وتخطيط قائم على رؤية 2030 الهادفة إلى الارتقاء بكل المجالات؛ فيما تمنح الرياضة أهمية قصوى بجانب الاقتصاد والمجالات الحيوية.
وأضاف: سباقات الهجن كانت -ولا تزال- تشكّل مَعلمًا بارزًا في تقاليدنا وثقافاتنا عبر مئات السنين في المملكة العربية السعودية وفي الوقت الحالي ومع التطور الهائل للرياضة العالمية؛ يمكن لهذه الرياضة الأصيلة أن تنظم المنظومة الرياضيه وتحقق المزيد من العمل الناجح لخدمة أهدافها وإبقاء موروثها في أفضل صورة، والعمل معًا على صناعة رياضة جاذبة في سباقاتها ومنافساتها.
، اتحاد الهجن يكسر رقمه القياسي العالمي بـ١٣٣٧٧ مطية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الهجن يكسر رقمه القياسي العالمي بـ١٣٣٧٧ مطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.