محمد بن مسعود - الدمام - بدأت شركات الاتصالات والمتاجر المتخصصة، عصر اليوم الجمعة، بإطلاق خدمة الطلب المسبق لأجهزة الآيفون الجديدة؛ وذلك عبر مواقعها الإلكترونية.

ويُنتظر أن يبدأ البيع الرسمي للأجهزة الجديدة والبدء بإيصالها للعملاء؛ ابتداء من مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠ سبتمبر الجاري.

وفيما يلي أسعار الأجهزة الجديدة في بعض المتاجر: آيفون 11

-64GB = 2999 SAR

-128GB = 3249 SAR

-256GB = 3699 SAR أيفون 11 برو

-64GB = 4299 SAR

-265GB = 4999 SAR

-512GB = 5899 SAR أيفون 11 برو ماكس

-64GB = 4799 SAR

-265GB = 5399 SAR

-512GB = 6299 SAR 13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 04:58 PM Advertisements بدْء الطلب المسبق.. تعرّف على أسعار أجهزة آيفون الجديدة بالسعودية بدْء الطلب المسبق.. تعرّف على أسعار أجهزة آيفون الجديدة بالسعودية بدأت شركات الاتصالات والمتاجر المتخصصة، عصر اليوم الجمعة، بإطلاق خدمة الطلب المسبق لأجهزة الآيفون الجديدة؛ وذلك عبر مواقعها الإلكترونية.

ويُنتظر أن يبدأ البيع الرسمي للأجهزة الجديدة والبدء بإيصالها للعملاء؛ ابتداء من مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠ سبتمبر الجاري.

وفيما يلي أسعار الأجهزة الجديدة في بعض المتاجر: آيفون 11

-64GB = 2999 SAR

-128GB = 3249 SAR

-256GB = 3699 SAR أيفون 11 برو

-64GB = 4299 SAR

-265GB = 4999 SAR

-512GB = 5899 SAR أيفون 11 برو ماكس

-64GB = 4799 SAR

-265GB = 5399 SAR

-512GB = 6299 SAR الكلمات المفتاحية ، بدْء الطلب المسبق.. تعرّف على أسعار أجهزة آيفون الجديدة بالسعودية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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