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ناشد المواطن محمد بن سعد بن حامد الثبيتي، مساعدته في البحث عن والده كبير السن الذي خرج من منزله بحي العقيق بالطائف قبل آذان صلاة الجمعة رغبة في الحضور المبكر لأداء الصلاة في الصفوف الأولى مع الجماعة.
وأضاف، أن والده يستقل مركبة من نوع "كرسيدا موديل 88" لونها أبيض، وتحمل اللوحة رقم "أ ص ص 9821"، ولا يوجد معه وسيلة اتصال.
وأكد المواطن أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية، ولا يزال البحث عنه جارياً حتى الآن ، داعياً من يجده الاتصال على الرقم: (0562905428).
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 04:53 PM
يستقل مركبة ولا يحمل وسيلة اتصال و"الأمن" يواصل تحركه للعثور عليه
ناشد المواطن محمد بن سعد بن حامد الثبيتي، مساعدته في البحث عن والده كبير السن الذي خرج من منزله بحي العقيق بالطائف قبل آذان صلاة الجمعة رغبة في الحضور المبكر لأداء الصلاة في الصفوف الأولى مع الجماعة.
وأضاف، أن والده يستقل مركبة من نوع "كرسيدا موديل 88" لونها أبيض، وتحمل اللوحة رقم "أ ص ص 9821"، ولا يوجد معه وسيلة اتصال.
وأكد المواطن أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية، ولا يزال البحث عنه جارياً حتى الآن ، داعياً من يجده الاتصال على الرقم: (0562905428).
، اختفاء مسن خرج مبكراً لصلاة الجمعة بالطائف.. وابنه يناشد البحث عنه ،
المصدر : الخليج 365
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