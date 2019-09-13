Study leave – اجازات المدارس والجامعات Saudi Arabia | مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441| موعد...

تابع معنا موعد أجازات المدارس والجامعات بالمملكة العربية السعودية 1441/ 2020 نتابع معكم التقويم الدراسي لعام 1441 إجازات المدارس والجامعات بالسعودية، يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أحدث أخبار الإجازات والعُطلات الرسمية لعام 1441/ 2020 في معظم المواقع المختصة بالتقويم الهجري للعام الدراسي الحالي، لهذا الأمر قررنا أن نوضح لكل أبناء الشعب السعودي أيام العُطلات الرسمية لهذا العام.

موعد اليوم الوطني السعودي 1441 بالميلادي والهجري وما هي مراسم الاحتفال بهذا اليوم

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أحدث أخبار التقويم الدراسي لعام 1441

بدأت المدارس في استقبال الطلاب بالمملكة العربية السعودية حيث بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2-1-1441 بالتقويم الهجري بما يوافق 1-9-2019 بالتقويم الميلادي.

تعرف على مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441

بداية الدراسة الفصل الدراسي الأول1441 2-1-1441هـ 1-9-2019 م اختبارات الفصل الدراسي الأول1441 25-4-1441هـ 22-12-2019 م أجازة منتصف العام 1441 1441 7-5-1441هـ 2-1-2020 م Advertisements بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1441 24-5-1441 19-1-2020 بداية اجازة عيد الفطر 1441 14-9-1441 7-5-2020 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441 8-10-1441 31-5-2020 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1441 10-10-1441 2-6-2020 اجازة نهاية العام 1441 19-10-1441 11-6-2020

تعرف على موعد اليوم الوطني السعودي 1441