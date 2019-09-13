بدء الجولات الرقابية على اللوحات التجارية المضللة.. الأحد

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه على موقع «تويتر» أن الجولات الرقابية من وزارتي التجارة والبلديات على اللوحات التجارية المخالفة المضللة ستبدأ بعد غد (الأحد).
يذكر أن وزارة التجارة قد أشارت إلى أن أسلوب تصغير الكلمات وتكبير بعضها في اللوحات التجارية لإيهام المستهلك بانتماء المتجر لعلامة معروفة يعتبر مخالفاً للنظام.
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