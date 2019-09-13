بعد “قرار مُلزِم”.. السفارة السعودية توضّح ضوابط السفر لنيوزيلندا

أوضحت السفارة السعودية في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، ضوابط السفر إلى ويلنجتون أو المرور عبر مطاراتها. وقالت السفارة: «تود سفارة المملكة العربية السعودية في ويلنجتون إطاحة المواطنين المسافرين إلى نيوزيلندا أو الراغبين في المرور عبر مطاراتها، بأنّه اعتبارًا من 1/ 10/ 2019 م، ستلزم السلطات النيوزيلندية القادمين على إدخال بعض المعلومات والبيانات الشخصية قبل السفر بـ72 ساعة على الأقل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: (http://nzeta.immigration.govt.nz) أو الأجهزة الذكية عبر تطبيق (NZeTA) برسوم مالية».

وأضاف البيان: «تحتاج فترة معالجة الطلب من نصف ساعة إلى 48 ساعة، يتم فيها الرد بالقبول أو طلب معلومات إضافية، مع استمرار السماح للمواطنين السعوديين الدخول إلى نيوزيلندا بدون تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر». ويحق للجهات المعنية في نيوزيلندا عند التقديم على هذه الخدمة «الإلزامية»، بحسب البيان، طلب معلومات إضافية أو طلب تقديم تأشيرة دخول عن طريق السفارة النيوزيلندية بالرياض. وأشارت السفارة إلى أنّ هذا الإجراء لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم تأشيرات نظامية (تأشيرة طالب أو عمل) ونحوه، كما يبقى هذا التصريح ساريًّا لمدة عامين من تاريخ إصداره ولأكثر من زيارة، ويجب على المسافر الإفصاح عن المعلومات الصحيحة التي تشمل السوابق الجنائية أو النية لتلقي العلاج في نيوزيلندا. وأوضحت أنّ رسوم تقديم الطلب من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية تسعة دولارات نيوزيلندية ومن خلال الموقع الإلكتروني 12 دولارًا نيوزيلنديًّا، إضافةً إلى رسوم مقدارها 35 دولارًا نيوزيلنديًّا بدل سياحة وحماية للزوار.