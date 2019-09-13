بالصور: تضم أكثر من 4 آلاف فيلا.. إطلاق مشروع “مدينة الورود” السكنية في الطائف

أطلق محافظ الطائف سعد الميموني، أمس الخميس، مشروع “مدينة الورود” في المحافظة، ويشتمل على 4775 فيلا سكنية على مساحة تتجاوز 6.3 مليون متر مربع. وأوضح الميموني أن المشروع يعد من أكبر وأهم المشاريع التنموية التي تشهدها محافظة الطائف وتعمل على تنفيذه وزارة الإسكان ممثلةً في برنامج “سكني” بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

من جانبه، ذكر المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان ممدوح الشرهان، أن المشروع يعد أحد مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع المطورين العقاريين، ويوفّر 4,775 وحدة سكنية من نوع فيلا، بأسعار تبدأ من 500 ألف ريال وبنماذج متنوعة، لتلبية رغبات جميع المستفيدين في المنطقة. وشدّد على حرص الوزارة على توفير المشاريع بمواصفات وجودة عالية، وتوفير المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال، وضمان جودة التنفيذ بنماذج متعددة تتوافق مع تطلعات المواطن. وبين الشرهان أن هناك 67 مشروعاً تحت الإنشاء في مختلف المناطق، توفر 122 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفلل والتاون هاوس، بينها 14 مشروعاً في منطقة مكة المكرمة منها مشروعان في الطائف، كما بدأ العمل على تنفيذ 55 مشروعاً توفّر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة.