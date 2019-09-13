السعودية اليوم / أمانة الجوف تُفَعِل مبادرة " الجوف واحة خضراء "



سكاكا 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

انطلاقاً من مبادرة "الجوف واحة خضراء " التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، عقد وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي بن قايض الشمري ، أمس اجتماعاً مع فريق المبادرة بالأمانة ومدراء الحدائق بالبلديات التابعة وذلك لشرح المبادرة وبرامجها ووضع خطة التشجير لهذا الموسم وللعشر السنوات القادمة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

وتمت مناقشة خطة وجوانب المبادرة وطرق تفعيلها، حيث تم الانتهاء من تحديد المواقع التي سيتم استهدافها في المبادرة خلال هذا الموسم وأنواع الأشجار وأعدادها وتاريخ الزراعة،كما تم التأكيد على ضرورة إشراك المجتمع المحلي والفرق التطوعية بالزراعة.

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16:38ت م

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