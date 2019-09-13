

جدة 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

أعاد مستشفى الملك فهد بجدة افتتاح مركز القلب بعد دعمه بالكوادر المتخصصة والأجهزة الحديثة وحيث تم إجراء 10 عمليات خلال شهر ذي الحجة شملت إجراء استبدال الصمام بدون تدخل جراحي من خلال القسطرة القلبية التي تعد من أحدث التقنيات الطبية في علاج القلب وتكللت جميعها بالنجاح.

وأوضح المشرف العام على مستشفى الملك فهد الدكتور عبد الرحمن بخش أن إعادة افتتاح قسم القلب من خلال برنامج تم إعداده خصيصاً بدعم من معالي وزير الصحة و مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة ، لرفع الضغط عن المستشفيات العامة و المراكز الخاصة بسبب ازدياد مرضى الحالات القلبية مما يتطلب توفير العلاج لهم وفق أعلى و أرقى المستويات .

وبين الدكتور بخش أن قسم القلب يضم معمل قسطرة يتوفر فيه ثلاثة أجهزة حديثة و غرفة عمليات خاصة لجراحة القلب و غرف عناية مخصصة و مجهزة للرعاية ما بعد العملية ، إضافة إلى جناح مخصص لمرضى جراحة القلب.

واشار أن الفريق الطبي يتكون من أطباء وجراحي القلب وأطباء تخدير القلب وفنيين التخدير و فنيين التروية القلبية و فنيين العمليات و تمريض العمليات إلى جانب أخصائيين علاج طبيعي و علاج تنفسي و تغذية أكلينيكية و صيدلي أكلينيكي و فريق عناية مركزة يهتم بكل ما يتعلق بالمريض بعد العملية و على مدار الساعة و جميعهم تم استقطابهم من مختلف القطاعات الصحية الكبيرة بمحافظة جدة لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية تديرها كفاءات مؤهلة و ذات تدريب عالي .

وأكد بخش أن إعادة افتتاح قسم القلب يترجم الأهداف الحقيقية للوزارة بأن يكون المريض هو المستفيد الأول ، لتخفيف المعاناة من تحويله إلى المستشفيات الأخرى و مشقة قبوله و طول قوائم الانتظار ، مما يعرض هذه الفئة من مرضى القلب لخطر تعرضهم لأزمات قلبية أثناء انتظار إجراء العمليات لذلك تسعى الوزارة لتكامل الخدمة للمريض و ضمان تقديمها بالشكل المناسب في مختلف التخصصات .

//انتهى//

16:36ت م

0072





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إعادة افتتاح مركز القلب بمستشفى الملك فهد وإجراء 10 عمليات بدون تدخل جراحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.