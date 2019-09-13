السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يقلد أحد منسوبي قوات الأمن الخاصة رتبته الجديدة



الدمام 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة بالدمام مؤخرًا النقيب بندر القحطاني من منسوبي قوات الأمن الخاصة- رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة «نقيب»، مباركاً سموه للنقيب القحطاني هذه الترقية، مؤكداً أن الثقة السامية لابد أن تكون حافز له ولزملائه لبذل المزيد، متمنياً سموه له التوفيق.

من جهته عبر النقيب القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته الكريمة، والتي هي حافز له ولزملائه للقيام بواجبهم على أتم وجه، سائلا الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة - أعزها الله - .

// انتهى //

16:20ت م

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