السعودية اليوم / خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي / إضافة ثانية

مكة المكرمة / المدينة المنورة 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته واجتناب نواهيه.وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: "من الأخوة الصادقة الدعوة إلى التضامن الإسلامي والاهتمام بقضايا المسلمين وعلى رأسها قضية فلسطين؛ فهي قضية المسلمين الأولى، ولها مكانتها الدينية والتاريخية، ولهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها مواقفها الثابتة تجاه دعمها وإحلال الأمن والسلام في ربوعها، فهي في ضمير الأمة ووجدانها، رغم المتربصين والمزايدين فلا تنازل ولا مساومات رغم التحديات والاستفزازات، وتأتي دعوة المملكة حرسها الله لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي؛ لتؤكد حرص بلاد الحرمين حرسها الله على هذه المعاني السامية للأخوة والتضامن الإسلامي في شتى ربوع المعمورة، وتؤكد أن قضية القدس في قلب ووجدان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل أبناء المسلمين".وأضاف في زَمَنِ الانْفِتَاح الإعلامِي العَالَمِي المُبْهِر، بِفَضائِيَّاتِهِ، وتِقَانَاتِه وعولمته وشَبَكَاتِه، وطَوَارِفِهِ ومُخْتَرَعَاتِه، لا بد لِكُلِّ حَصِيفٍ لَوْذَعِيّ، وأريبٍ ألمعيّ من منهج صَرْدٍ وضَّاء، يستبين به الطريق؛ لينأى عن الفهم السقيم، ويرقى إلى الدَّرَجِ السليم، ويتدرجُ في مدارج السالكين إلى رب العالمين، وأنَّى له ذلك إلا بإيمانٍ راسخٍ، وعقيدةٍ صحيحةٍ ثابتةٍ كعقيدة السلف الصالح، في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي قال:"خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"، وقال عبد الله بن مسعود:"من كان مُسْتَنًا فَلْيستن بمن قد مات، فإن الحي لا تُؤْمَنُ عليه الفتنة، أولئك أصحاب النبي أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها عِلمًا، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه"، وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: "سَنَّ رسول الله وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولَّاه الله ما تَوَلّى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا".وأوضح الشيخ السديس أن أول مَعْلَمٍ من معالم عقيدة السلف الخالصة النقية العناية بالتوحيد الخالص لله تعالى، قال تعالى:(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ)، وقال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى"، وتوحيده سبحانه وتعالى يشمل توحيد الألوهية والربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، ( وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)، ومع ما للتوحيد من مكان جلّي، فإن الحفاظ عليه وتحقيق شروطه ومقتضياته لاسيما في مجال التطبيق وميادين العمل وساحات المواقف، يُعدُّ المقصد الأعظم في الحياة كلها، إذ أعظم مقاصد الشريعة الغراء حفظ الدين وجودًا وعدمًا، وحراسة العقيدة من كل ضروب المخالفات وأنواع الشرك والبدع والمحدثات.وبين إمام المسجد الحرام أن أركان اعتقاد السلف هي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره؛ ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تَكْيِّيفٍ، ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه:(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ). فلا يَنْفُون عنه ما وصَفَ به نفسه، ولا يُحَرِّفُون الكَلِمَ عن مَوَاضِعِه، ولا يُلْحِدُون في أسماء الله وآياته، ولا يُكَيِّفُون، ولا يُمَثِّلُون صفاته بصفات خَلْقِه؛ لأنه سبحانه لا سَمِيّ له، ولا كُفْوَ له، ولا نِدَّ له.وأضاف: "إن الإيمان عند السلف قولٌ وعمل، قولٌ باللِّسَان وعمل بالأركان، وعقد بالجَنَان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان". قال الله تعالى:(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" أخرجه مسلم. فجعل القول والعمل من الإيمان قال تعالى:(فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا)، وقال سبحانه:(لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا)، فالإيمان يزيد بالعمل وينقص ويذبل ويضمحل بالمعاصي والذنوب.// يتبع //16:19ت م0063

عام / خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي / إضافة أولى

وبين الشيخ السديس أن عقيدة السلف عقيدة وسط بين الإفراط والتفريط، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. وفي باب وعيد الله ،وفي باب أسماء الإيمان والدين. وفي أصحاب رسول الله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل، والتشبيه والتمثيل، وما أَشْكَلَ من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعًا لطريق الراسخين في العلم، الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى:(وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا)، وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله:(فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذَّمِّ، ثم حجبهم عما أَمَّلُوهُ وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه:(وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) والله سبحانه فوق سماواته على عرشه، عليٌّ على خلقه، وهو معهم أينما كانوا، القرآن الكريم كلامه، مُنَزَّلٌ غير مخلوق، ومن تمام اعتقاد السلف الإيمان بالحشر وتطاير الصحف ونشر الدواوين ووضع الميزان للخلائق والصراط والشفاعة، وأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ، كما يرون القمر ليلة البدر.

وأردف قائلاً إن في باب الجماعة والإمامة، يلزمون الجماعة والإمامة، ويدينون بالسمع والطاعة خلافاً للخوارج المارقين ، قال الإمام الطحاوي رحمه الله:" ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيغاً وعذاباً "، وقال الإمام أحمد رحمه الله:" لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام" ، ولا يُكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، فيحاذرون التكفير والتفجير والتدمير، وينهجون الإجلال للعلماء الربانيين ومن المعالم اللألاءة لعقيدة سلفنا رحمهم الله الأخوة في العقيدة والمنهج قال تعالى:﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ وإن ائتلاف القلوب والمشاعر واتحاد الأهداف والمناهج من آكد تعاليم الإسلام، وألزم صفات المسلمين المخلصين، يقول تعالى:(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً)، ويقول جل وعلا: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا)، فلا حزبية ولا مذهبية ولا طائفية ولا عصبية ولا عنصرية ، وإنما دعوة للاعتصام وترك الانقسام وإظهار للرحمة والتسامح وترك للعنف والتناطح وتعزيز للحوار والتناغم ونأي عن الصراع والتصادم، هذا مجمل اعتقاد سلفنا الصالح .

وسأل الله فضليته أن يحيينا على الاعتقاد الصحيح، ويميتنا على المنهج الحق الصريح، إنه جواد كريم. قال تعالى :(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وحث فضيلته المعلمين والمعلمات مع بداية عام دراسي جديد إلى الاهتمام بعلوم العقيدة، وترسيخ عقيدة السَّلف الصَّالح في نفوس الناشئة قولاً واعتقادًا، واستثمار التقانة والإعلام الجديد واللغات بنشر هذه العقيدة الخالصة الصافية، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ومكافحة التطرُّف والإرهاب؛ لننعم جميعًا بالأمن والإيمان والأمان.

حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين، ومقدسات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من كل سوء ومكروه، ورد كيد الكائدين، وشرور المعتدين، إنه سميع مجيب.

// يتبع //

16:19ت م

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عام / خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي / إضافة ثانية

وفي المدينة المنورة أوصى قضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي المسلمين بتقوى الله تعالى بابتغاء مرضاته وإتقاء غضبه وعقوباته قال تعالى ((وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ))

وبين فضيلته أن الله تعالى خلق الخلق بقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وأوجد هذا الكون وجعل له أجلاً ينتهي إليه خلق فيه الأسباب وما يكون بالأسباب قال جل من قائل ((للَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ )) وقال ((أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ))

وأردف فضيلته أن الله تعالى جمع للإنسان من عجائب الصفات ما تفرق في غيره قال الله تعالى ((لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ )) وقال ((وَفِي أَنفُسِكُمْ ، أَفَلَا تُبْصِرُونَ )) ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ))

وأوضح الشيخ الحذيفي أن الله تعالى إمتن على الإنسان بالتكريم له قال جل وعلا ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا )) وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالوا : ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون النساء ويركبون الدواب ينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة فقال الله عز وجل لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان "

وقال إمام وخطيب المسجد النبوي : إن من عظائم نعم الله تعالى على الإنسان ما سخره له من المنافع والمصالح قال جل من قائل ((أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ )) وقال عز من قائل ((وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ))

// يتبع //

16:19ت م

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عام / خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي/ إضافة ثالثة واخيرة

وأوضح فضيلته الحكمة من إسباغ النعم على الإنسان ليسلم بالطاعة لله تعالى قال عزوجل ((اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ َكذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ )) قال ابن كثير أي يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم و ما تحتاجون إليه ليكون عوناً لكم على الطاعة والعبادة

ونبه فضيلته إلى أن الله تعالى ما نوه بذكر الإنسان منذ أن خلق آدم عليه السلام وما بين أطواره إلا ليبين له مهمته في الحياة ويعلمه بوظيفته و الحكمة من خلقه وأنه حامل لشريعته وشرف عبادته ومحل تكليفه و أمره ونهبه قال تعالى ((أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى )) وقال (( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ))

وأكد فضيلته أن العدل يلزم الإنسان بالطاعات وهجران المحرمات قال تعالى ((وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )) وقال ((وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ )) مشيراً إلى صلاح العمل يعم خيره وفساده يخص فاعله

وحث إمام وخطيب المسجد النبوي المسلمين على النظر والتدبر في نعم الله تعالى والقيام بشكرها بالإستقامة والصلاح وبذل الخير وكف الأذى والشرور والحفاظ على لحمة وتماسك المجتمع قال جل وعلا ((يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى? رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرً )) وفي الحديث روى الطبرانيّ أنّ رسول الله –صلّى الله عليه وسلّم- قال [لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع خصال، عن عمره في ما أفناه، وعن شبابه في ما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفي ما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه] .

// انتهى //

16:19ت م

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