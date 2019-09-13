

نجران 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

شارك فرع الجمعية

وأوضحت المدير التنفيذي لفرع الجمعية بنجران إيمان آل دويس، أن المشاركة تضمنت أقامت ركن تعريفي خاص ب"جستر "بنجران يحتوي على معلومات عن الخدمات التي تقدمه الجمعية والفئات المستهدفة، إضافة إلى تنفيذ ورشة عمل للمختصين في مجال العلاج الطبيعي وللمواطنين ، واستعراض الحالات المستضافة من قبل فرع الجمعية بالمنطقة.

// انتهى //

15:28ت م

0056



نجران 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسشارك فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) بمنطقة نجران،أمس في تدشين ركن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال تزامناً مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يوافق 8 من سبتمبر من كل عام، بحضور نائب مدير مستشفى الولادة والأطفال بنجران,و مدير التأهيل الطبي بصحة نجران.وأوضحت المدير التنفيذي لفرع الجمعية بنجران إيمان آل دويس، أن المشاركة تضمنت أقامت ركن تعريفي خاص ب"جستر "بنجران يحتوي على معلومات عن الخدمات التي تقدمه الجمعية والفئات المستهدفة، إضافة إلى تنفيذ ورشة عمل للمختصين في مجال العلاج الطبيعي وللمواطنين ، واستعراض الحالات المستضافة من قبل فرع الجمعية بالمنطقة.// انتهى //15:28ت م0056

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بنجران تنفذ ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.