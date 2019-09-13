السعودية اليوم / مدير بريد نجران يلتقى مدير جوازات المنطقة



نجران 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

‏التقى مدير عام البريد السعودي بمنطقة نجران إبراهيم بن محمد آل جعفر بمكتبه أمس، مدير جوازات منطقه نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، ومساعده العقيد خالد بن عبدالله العشيوان ،ودلك بمناسبة احتفال البريد بمرور عام على تدشين خدمة تجديد الجواز السعودي من خلال مكاتب بريد نجران.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون المشترك ، وتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة من الجهتين للمستفيدين من المواطنين والمقيمين ،إضافة إلى الاطلاع على آلية سير عمل بريد "واصل" ومراحل استلام الوثائق من المستفيدين وإنهاء إجراءاتهم من الجوازات بكل يسر وسهولة.

وعبر اللواء السليمان، عن خالص شكره وتقديره لبريد نجران، على ما يقدمونه من خدمات متميزة لخدمة المستفيدين من الجوازات بكل يسر وسهولة وبوقت وجيز .

// انتهى //

14:48ت م

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