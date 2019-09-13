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2019-09-13 تحذير من سحب رعدية ورياح تثير الغبار على المدينة تستمر حتى الساعة العاشرة مساء متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم من رياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وسحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية تستمر حتى الساعة العاشرة مساء .

وتضمن التنبيه المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والعلا والمهد وبدر .







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