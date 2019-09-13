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تعليم شرق الدمام يستعرض مستجدات لائحة المواظبة والسلوك 

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2019-09-13

تعليم شرق الدمام يستعرض مستجدات لائحة المواظبة والسلوك 

مناقشة خطة التوجيه والإرشاد

متابعات الخليج 365 - الدمام

استعرض قسم التوجيه والإرشاد بتعليم شرق الدمام مؤخرًا خطة التوجيه والإرشاد ومستجدات لائحة السلوك والمواظبة وقضايا الطلاب وكذلك الخدمات التي تقدمها وحدة الخدمات الإرشادية بالقطاع.

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جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في متوسطة المعتصم بالله بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن امبارك الزهراني ومدير ادارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية أحمد الفريدان ومشرفي التوجيه والإرشاد ووحدة الخدمات الإرشادية جميع المرشدين الطلابيين بمدراس القطاع.

وشهد اللقاء الأول للمرشدين الطلابيين بشرق الدمام الاستماع لتوجيهات مدير المكتب ومدير الإدارة حول أهمية المرشد الطلابي ودورة في العملية التربوية والاجابة على أسئلة واستفسارات للمرشدين الطلابيين، بعد ذلك قدم مشرف التوجيه والإرشاد الاستاذ محمد المعيبد عرضًا لمؤشرات وخطة التوجيه والإرشاد ثم قدم مشرفو الوحدة خطط وخدمات وحدة التوجيه والإرشاد ومستجدات لائحة السلوك والمواظبة وقضايا الطلاب.

كما استعرض المشاركون مؤشرات الأداء والتوجيه والإرشاد والخطة العامة للتوجيه والإرشاد، وضرورة الاهتمام باكتشاف الحالات وكيفية آلية تحويل الحالات لوحدة التوجيه والإرشاد، والتأكيد على أهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة ورعاية الطلاب ذوي الحاجات وبرنامج تكافل الاجتماعي.




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