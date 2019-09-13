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2019-09-13 فيديو.. وكالة الأناضول التركية ترعى إرهاب الحوثيين بمباركة أردوغان متابعات الخليج 365 - الرياض تحولت وكالة أنباء الأناضول، الرسمية في تركيا إلى بوق إعلامي لميليشيا الانقلاب الحوثية التابعة لإيران في اليمن. Advertisements وصارت الوكالة تنقل أخبار الانقلابيين بشكل حصري وتستند إلى روايتهم المزعومة حول كل حادث يقع في أرض اليمن. وهذا التوجه الرسمي للوكالة الحكومية لا يعتبر بعيدًا عن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يدعم الفوضى والإرهاب في العالم العربي ويحاول أن يبتز الحكومات العربية بورقة الإرهاب.







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