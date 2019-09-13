محمد بن مسعود - الدمام - السلطات الأمنية باشرت الحادث وبدأت التحقيقات توفي شاب ثلاثيني من العمر فجر اليوم بمستشفى محايل متأثراً بطلق ناري، وأدخلت الجثة الثلاجة تمهيدًا لمعاينة الطبيب الشرعي. وكان طلق ناري قد أصاب الشاب البالغ من العمر 36 عامًا مساء البارحة بمركز خيم جنوب غرب محافظة محايل، مما استدعى نقله إلى مستشفى محايل العام. وباشرت السلطات الأمنية والجهات المعنية الحادث وفتحت ملف التحقيق لمعرفة الملابسات وتتواصل فيه عمليات التحري للتوصل إلى كافة التفاصيل. فجر اليوم.. طلق ناري يودي بحياة شاب في مركز خيم جنوب محايل محمد طيران الخليج 365 2019-09-13 توفي شاب ثلاثيني من العمر فجر اليوم بمستشفى محايل متأثراً بطلق ناري، وأدخلت الجثة الثلاجة تمهيدًا لمعاينة الطبيب الشرعي. وكان طلق ناري قد أصاب الشاب البالغ من العمر 36 عامًا مساء البارحة بمركز خيم جنوب غرب محافظة محايل، مما استدعى نقله إلى مستشفى محايل العام. وباشرت السلطات الأمنية والجهات المعنية الحادث وفتحت ملف التحقيق لمعرفة الملابسات وتتواصل فيه عمليات التحري للتوصل إلى كافة التفاصيل. Advertisements 13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 03:06 PM السلطات الأمنية باشرت الحادث وبدأت التحقيقات السلطات الأمنية باشرت الحادث وبدأت التحقيقات توفي شاب ثلاثيني من العمر فجر اليوم بمستشفى محايل متأثراً بطلق ناري، وأدخلت الجثة الثلاجة تمهيدًا لمعاينة الطبيب الشرعي. وكان طلق ناري قد أصاب الشاب البالغ من العمر 36 عامًا مساء البارحة بمركز خيم جنوب غرب محافظة محايل، مما استدعى نقله إلى مستشفى محايل العام. وباشرت السلطات الأمنية والجهات المعنية الحادث وفتحت ملف التحقيق لمعرفة الملابسات وتتواصل فيه عمليات التحري للتوصل إلى كافة التفاصيل. ، فجر اليوم.. طلق ناري يودي بحياة شاب في مركز خيم جنوب محايل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فجر اليوم.. طلق ناري يودي بحياة شاب في مركز خيم جنوب محايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.