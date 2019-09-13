، بالصور.. محافظ العارضة يشهد إزالة شجر القات من أكبر مزارعه: بدائل لـ"الخبيئة" ،

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قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، أمس الخميس، بجولة ميدانية شملت عددًا من الموقع السياحية والقرى بجبل سلا شرق المحافظة، يرافقه رئيس البلدية سعيد جبران التليدي ومدير فرع الزراعة والمياه محمد الجغدمي وعدد من مشايخ المحافظة، وشملت الجولة قرية الحريقة وخطي السري والعباسية ومواقع سياحية أخرى.
وأشرف "بن منيخر" على إزالة شجر القات من مزارع بقرية الحريقة؛ حيث تعمل على عمليات الإزالة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بأكثر من ستين عاملاً وبحضور أصحاب المزارع؛ بعد ذلك استمع المحافظ لمطالب السكان والمزارعين ووقف مع رئيس البلدية ومدير المشاريع بطرق جازان على الطرق التي يطالب المواطنون بإصلاحها وسفلتتها ووجه بسرعة الصيانة والعمل على سفلتتها مستقبلاً.
وفي ختام الجولة قال "بن منيخر": "هذه الجولة تأتي امتداداً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه للوقوف على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم، ووقفنا هذا اليوم على مواقع عدة بجبل سلا وأشرفنا على إزالة شجر القات من أكبر مزرعة بالجبل ومزارع صغيرة مجاورة وتحقق هذا بفضل من الله ثم بجهود المشايخ المرافقين وتجاوب أصحاب المزارع".
وواصل: "نعمل على أن تكون محافظة العارضة خالية من مزارع القات في القريب العاجل، كونه لم يتبق إلا مزارع صغيرة جداً، وأكرر شكري للمشايخ على جهودهم التي بذلوها ومرافقتهم لنا في هذه الجولة، كما نشكر المزارعين على تجاوبهم ونعدهم بالوقوف معهم لتوفير البديل عن هذه النبتة الخبيثة".
وأضاف: "حصرنا الاحتياجات من صيانة الطرق وسفلتتها وتوفير المياه وغيرها من الخدمات والعمل جارٍ لإنهاء معاناة المواطنين في هذا الجبل الذي يعتبر من الموقع السياحية الجميلة ويتطلب الاهتمام به كثيرًا".
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 03:03 PM
استمع إلى احتياجات القطاع الجبلي.. سكان ومزارعون ووجّه الجهات الحكومية بالتطويربالصور.. محافظ العارضة يشهد إزالة شجر القات من أكبر مزارعه: بدائل لـ"الخبيئة"
قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، أمس الخميس، بجولة ميدانية شملت عددًا من الموقع السياحية والقرى بجبل سلا شرق المحافظة، يرافقه رئيس البلدية سعيد جبران التليدي ومدير فرع الزراعة والمياه محمد الجغدمي وعدد من مشايخ المحافظة، وشملت الجولة قرية الحريقة وخطي السري والعباسية ومواقع سياحية أخرى.
وأشرف "بن منيخر" على إزالة شجر القات من مزارع بقرية الحريقة؛ حيث تعمل على عمليات الإزالة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بأكثر من ستين عاملاً وبحضور أصحاب المزارع؛ بعد ذلك استمع المحافظ لمطالب السكان والمزارعين ووقف مع رئيس البلدية ومدير المشاريع بطرق جازان على الطرق التي يطالب المواطنون بإصلاحها وسفلتتها ووجه بسرعة الصيانة والعمل على سفلتتها مستقبلاً.
وفي ختام الجولة قال "بن منيخر": "هذه الجولة تأتي امتداداً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه للوقوف على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم، ووقفنا هذا اليوم على مواقع عدة بجبل سلا وأشرفنا على إزالة شجر القات من أكبر مزرعة بالجبل ومزارع صغيرة مجاورة وتحقق هذا بفضل من الله ثم بجهود المشايخ المرافقين وتجاوب أصحاب المزارع".
وواصل: "نعمل على أن تكون محافظة العارضة خالية من مزارع القات في القريب العاجل، كونه لم يتبق إلا مزارع صغيرة جداً، وأكرر شكري للمشايخ على جهودهم التي بذلوها ومرافقتهم لنا في هذه الجولة، كما نشكر المزارعين على تجاوبهم ونعدهم بالوقوف معهم لتوفير البديل عن هذه النبتة الخبيثة".
وأضاف: "حصرنا الاحتياجات من صيانة الطرق وسفلتتها وتوفير المياه وغيرها من الخدمات والعمل جارٍ لإنهاء معاناة المواطنين في هذا الجبل الذي يعتبر من الموقع السياحية الجميلة ويتطلب الاهتمام به كثيرًا".
، بالصور.. محافظ العارضة يشهد إزالة شجر القات من أكبر مزارعه: بدائل لـ"الخبيئة" ،
المصدر : الخليج 365
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