محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم من رياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وسحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وتضمن التنبيه المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والعلا والمهد وبدر. 13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 02:54 PM تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً Advertisements رياح وسحب رعدية على المدينة المنورة وبعض المحافظات رياح وسحب رعدية على المدينة المنورة وبعض المحافظات نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم من رياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وسحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وتضمن التنبيه المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والعلا والمهد وبدر. الكلمات المفتاحية ، رياح وسحب رعدية على المدينة المنورة وبعض المحافظات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياح وسحب رعدية على المدينة المنورة وبعض المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.