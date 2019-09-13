بالصور: مواطن يجذب رواد التواصل بمهاراته في لعبة “الكوتشينة”

جذبت مهارات مواطن في لعبة “الكوتشينة”، الكثيرين من المتابعين لمقاطع الفيديو التي ينشرها عبر صفحته بـ”تويتر”. وواصل المواطن ربيع الربيعان، جلسات التنقل بين مدن المملكة وكذلك إلى بعض الدول العربية من أجل عرض مهاراته والألعاب الجديدة التي يمارسها باستخدام “الكوتشينة”.

وأوضح الربيعان وفقاً لـ”العربية نت”، أنه تعلّم بنفسه تلك الألعاب دون تقليد لأحد، مشيراً إلى أن أسرار اللعبة تعتمد على مؤدي لعبة الخفة وإتقانها. ولفت إلى أن البعض لا يفهم مثل هذه الألعاب التي تصنف على أنها نوع من أنواع الترفيه، متمنياً وجود أكاديمية خاصة بالترفيه لصناعة بعض الألعاب التي تتسم بخفة اليد والسيرك.