

حائل 14 محرم 1441هالموافق13 سبتمبر 2019م واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل وجموع المصلين بعد صلاة الجمعة اليوم، صلاة الميت بجامع برزان بمدينة حائل، على شهيد الواجب جندي أول فارس بن رجاء الأدهم الشمري ,الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته أعرب والد الشهيد رجاء الأدهم الشمري عن فخره واعتزازه باستشهاده ابنه -رحمه الله - في ميادين الشرف، مجدداً العهد والولاء للقيادة الرشيدة باسمه وكل ذوي الشهيد، ومؤكداً تواصل بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره معبراً عن شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل وسمو نائبه -حفظهم الله- على وقفتهم غير المستغربة مع شهيد الواجب ومع ذويه سائلاً الله أن يحفظ الوطن وقيادته وأن يتغمد المولى القدير شهداء الواجب بواسع رحمته وأن يسكنهم أعلى درجات الجنة إنه سميع مجيب.

//انتهى //

13:55ت م

0040





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يؤدي الصلاة على شهيد الواجب فارس الشمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.