سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019

استمر تراجع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة، أمام الجنيه المصري، لليوم الرابع على التوالي، ليبلغ 16.37 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع، في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى.

وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني 2019، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.

وسجل سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، نحو 16.37 جنيه للشراء مقابل 16.47 جنيه للبيع، متراجعا قرشين عن سعر أمس الخميس وهو أقل سعر بين البنوك المصرية.

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وبلغ سعر العملة الخضراء في بنوك المصرف المتحد وعودة وقناة السويس وكريدي أجريكول مصر والبنك العربي الأفريقي وبلوم وبيريوس 16.44 جنيه للشراء مقابل 16.54 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنوك مصر والبركة ومصر لتنمية الصادرات والمصري الخليجي 16.45 جنيه للشراء مقابل 16.55 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر شراء اليورو 17.88 جنيه ليسجل تراجعا بنحو 12 قرشا فيما سجل سعر البيع 18.23 جنيه مرتفعا 7 قروش، وسجل سعر الجنيه الإسترليني للشراء 20.10 جنيه متراجعا 10 قروش مقابل 20.35 جنيه للبيع ليسجل ارتفاعا بنحو قرش واحد مقارنة بأسعار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.35 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.45 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.82 جنيه للشراء وللبيع بلغ 54.22 جنيه.