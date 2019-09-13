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داود أوغلو يستقيل من حزب أردوغان

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2019-09-13

داود أوغلو يستقيل من حزب أردوغان

متابعات الخليج 365 - متابعة

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قدّم وزير الخارجية التركي السابق، أحمد داود أوغلو، استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الجمعة بحسب نبأ عاجل بثته العربية.

وشغل داود أوغلو منصبي وزير الخارجية ثم رئيس الحكومة حتى استقال بعد خلاف مع أردوغان عام 2016، ليوجه بعد ذلك انتقادات لحزب العدالة والتنمية الحاكم ويتهمه بـ”الانحراف عن مبادئه الأساسية”.

وخلال السنة الأخيرة عرف عن داود أوغلو معارضته الشديدة لطريقة إدارة أردوغان لتركيا وللحزب الحاكم مشيرًا إلى أن الرئيس التركي يعلي المصالح الشخصية ويقود الحزب والبلاد بديكتاتورية غير مسبوقة.




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