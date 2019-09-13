- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم داود أوغلو يستقيل من حزب أردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
داود أوغلو يستقيل من حزب أردوغان
متابعات الخليج 365 - متابعة
قدّم وزير الخارجية التركي السابق، أحمد داود أوغلو، استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الجمعة بحسب نبأ عاجل بثته العربية.
وشغل داود أوغلو منصبي وزير الخارجية ثم رئيس الحكومة حتى استقال بعد خلاف مع أردوغان عام 2016، ليوجه بعد ذلك انتقادات لحزب العدالة والتنمية الحاكم ويتهمه بـ”الانحراف عن مبادئه الأساسية”.
وخلال السنة الأخيرة عرف عن داود أوغلو معارضته الشديدة لطريقة إدارة أردوغان لتركيا وللحزب الحاكم مشيرًا إلى أن الرئيس التركي يعلي المصالح الشخصية ويقود الحزب والبلاد بديكتاتورية غير مسبوقة.
كانت هذه تفاصيل خبر داود أوغلو يستقيل من حزب أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.