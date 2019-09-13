المرور : استثناء وحيد من مخالفة عدم ربط الحزام

2019-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المرور السعودي عن الحالات التي لا يجوز فيها تحرير مخالفة عدم ربط حزام الأمان.

Advertisements

وقال المرور السعودي في معرض رده على استفسار مواطن مركبته قديمة وتم تحرير مخالفة عدم وضع الحزام إن مخالفة عدم ربط حزام الأمان يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985 فما فوق.

وحول طريقة تحديد قيمة المخالفات قال المرور في رده على سؤال آخر: تسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

وأفاد المرور السعودي أنه في حالة عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ ٦٠ يومًا يفرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.