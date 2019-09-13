أمير الكويت يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصات طبية تكللت بالنجاح

2019-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

غادر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشفى التي كان يعالج فيها بالولايات المتحدة بعد اجراء بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.

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وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت غادر مساء أمس أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة.

وكان الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن يوم الأحد الماضي عن تأجيل لقاء أمير الكويت، بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب دخوله أحد المستشفيات عقب وصوله أمريكا لإجراء فحوصات طبية.