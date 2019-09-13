شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض لـ«الخليج 365»: استدعاء متسلقي الرافعة.. و‏الإجراءات النظامية تنتظرهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد صائم الدهر (جدة)

أكد لـ«الخليج 365» المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شـاكر بن سليمان التويجري، أنه تعقيبا على مقطع الفيديو الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مجموعة من الشباب أثناء تسلقهم إحدى أعلى الرافعات في مدينة الرياض، وتوثيق ذلك بمقطع فيديو، فقد تم استدعاء الشباب المتسلقين للرافعة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع الفيديو لـ3 شبان صوروا مغامرتهم بعد تسلقهم إحدى أعلى الرافعات بالرياض، ما اعتبره كثيرون مخاطرة واستهتارا بأرواحهم من أجل المرح.

فيما رأى آخرون أن تدخل الجهات الأمنية ممثلة بشرطة منطقة الرياض أمر إيجابي لوقف مثل هذه المغامرات غير المحسوبة، ودون أدنى وسائل سلامة، مطالبين بمعاقبتهم لكي لا يتكرر هذا الأمر من آخرين.