، جامعة الملك عبدالعزيز الأولى عربياً في قائمة "التايمز" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حلّت في المرتبة الـ 201 على مستوى جامعات العالم

احتلت جامعة الملك عبدالعزيز السعودية المرتبة الأولى عربياً والـ 201 عالمياً، ضمن أحدث تصنيف للجامعات على مستوى العالم.

وكشف تصنيف "التايمز" لجودة التعليم العالي لعام 2020، عن حصول جامعة الفيصل بالرياض، على المركز الثاني عربياً، والـ 251 عالمياً من بين 1400 جامعة عالمية، فيما جاءت جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين في المرتبة الثالثة عربياً والـ 301 عالمياً.

وعلى المستوى الداخلي؛ جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المقدمة وتليها جامعة الفيصل، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود رابعة، وتليها جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، ثم جامعة الملك خالد، وبعدها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وضمّت قائمة التصنيف أكثر من 1400 جامعة من 92 دولة، مع مراعاة جودة التعليم وحجم البحوث وسمعتها، وتوثيق المصادر في الدراسات، والدخل من الصناعة والروابط الدولية.

واحتلت المراتب العشرة الأولى في قائمة التنصيف، جامعة أكسفورد البريطانية المرتبة الأولى، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الأمريكي في المرتبة الثانية، جامعة كامبريدج البريطانية ثالثة، جامعة ستانفورد الأمريكية رابعة، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي خامساً.

وفي المرتبة السادسة حلت جامعة برينستون الأمريكية، ثم جامعة هارفارد الأمريكية، وبعدها جامعة ييل الأمريكية ثم جامعة شيكاغو الأمريكية، وفي المرتبة العاشرة جاءت جامعة إمبريال كوليدج لندن البريطانية.