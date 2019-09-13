، "الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية وأتربة مُثارة على نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" يحذّر من بطون الأودية ومجاري السيول

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، وتشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.