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حذّر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، من أن إعصاراً مدارياً قد يجتاح شمال غرب جزر الباهاما خلال الأيام المقبلة، ويحتمل أن يجلب مزيداً من الأمطار والرياح إلى الجزر التي دمّرها بالفعل الإعصار "دوريان".
وأصدر مركز الأعاصير، ومقره ميامي، تحذيراً من إعصار مداري شمل جزر أباكو وجراند باهاما، قائلا إنه قد يتحوّل إلى منخفض مداري أو عاصفة قبل الوصول لليابسة في وقت مبكر اليوم الجمعة.
واجتاح الإعصار "دوريان" الباهاما في الأول من سبتمبر كإعصار من الفئة الخامسة، وكان أحد أشد أعاصير المحيط الأطلسي التي اجتاحت اليابسة، وصاحبت الإعصار رياحٌ بلغت سرعتها 298 كيلو متراً في الساعة.
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 01:08 PM
خلال الأيام المقبلة
حذّر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، من أن إعصاراً مدارياً قد يجتاح شمال غرب جزر الباهاما خلال الأيام المقبلة، ويحتمل أن يجلب مزيداً من الأمطار والرياح إلى الجزر التي دمّرها بالفعل الإعصار "دوريان".
وأصدر مركز الأعاصير، ومقره ميامي، تحذيراً من إعصار مداري شمل جزر أباكو وجراند باهاما، قائلا إنه قد يتحوّل إلى منخفض مداري أو عاصفة قبل الوصول لليابسة في وقت مبكر اليوم الجمعة.
واجتاح الإعصار "دوريان" الباهاما في الأول من سبتمبر كإعصار من الفئة الخامسة، وكان أحد أشد أعاصير المحيط الأطلسي التي اجتاحت اليابسة، وصاحبت الإعصار رياحٌ بلغت سرعتها 298 كيلو متراً في الساعة.
، تحذير من إعصار مداري في جزر الباهاما ،
المصدر : الخليج 365
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