محمد بن مسعود - الدمام - تكللت نتائجها بالنجاح صرّح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي جراح الصباح؛ بأنه وبفضلٍ من الله تعالى ونعمته، غادر حضرة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ مساء هذا اليوم (أمس) أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تمّ استكمال الفحوص الطبية التي تكللت نتائجها، بفضل الله تعالى ومنته، بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة؛ مبتهلين إلى الباري -عزّ وجلّ- بأن يديم على سموه -رعاه الله- موفور الصحة وتمام العافية. 13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 12:37 PM تكللت نتائجها بالنجاح Advertisements أمير الكويت يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصه الطبية أمير الكويت يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصه الطبية صرّح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي جراح الصباح؛ بأنه وبفضلٍ من الله تعالى ونعمته، غادر حضرة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ مساء هذا اليوم (أمس) أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تمّ استكمال الفحوص الطبية التي تكللت نتائجها، بفضل الله تعالى ومنته، بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة؛ مبتهلين إلى الباري -عزّ وجلّ- بأن يديم على سموه -رعاه الله- موفور الصحة وتمام العافية. الكلمات المفتاحية ، أمير الكويت يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصه الطبية ،

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