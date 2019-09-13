توفيت أسرته في حـادث نجا منه.. شاب أهداه الأمير الوليد "بنتلي" يطلب نقل ملكيتها لبلوغه السن القانونية

دبي - بواسطة محمد فارس أعادت رسالة وجهها الشاب "يوسف الأنصاري" إلى الأمير الوليد بن طلال أمس (الأربعاء)، قصة الحـادث المروري المروع الذي وقع قبل 6 سنوات وتوفيت فيه أسرته بالكامل ونجا منه هو، إلى الواجهة من جديد.

وذكّر الشاب يوسف، الأمير الوليد بوعده الذي قطعه قبل 6 سنوات فيما يتعلق بسيارة "بنتلي" أهداها له وقت الحـادث للتخفيف عنه، لكنه أجل نقلها على اسمه حتى يبلغ السن القانونية.

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مقدم بواسطة: أخبار 24

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: نجوم نفذوا تحدي غطاء الزجاجة بطرق مذهلة.. ماريا كاري الأقوى شاركت النجمة العالمية ماريا كاري في تحدي غطاء الزجاجة bottle cap challenge ولكن دون أن تقوم بتنفيذ أي حركات بهلوانية حيث اكتفت المغنية ذات الصوت القوي بالغناء أمام غطاء الزجاجة ليهتز من مكانه ويسقط. كذلك أطلق التحدي المغني جاستن بيبر ونجح في تنفيذه وطلب من زوجته هايلي بالدوين والنجم توم كروز تنفيذ التحدي، وبالفعل قامت زوجته بالمشاركة من خلال فيديو ظهرت فيه وهي تنفذ التحدي بالاعتماد على دراجة هوائية. كما طلبت من كايلي جينر تنفيذ التحدي بدورها لتقوم بتنفيذه في قلب البحر بطريقة مبتكرة وذكية جدًا حتى أن شقيقتها كيم كارداشيان أعجبت بطريقة التنفيذ وشجعتها بشدة لكنها لم تشارك بعد في هذا التحدي. الجدير بالذكر أن تحدي غطاء الزجاجة يجتاح العالم وشارك به مجموعة من أبرز النجوم بينهم جيسون ستاثام والمغني جون ماير. كما شارك به عدد من نجوم كرة القدم كان أبرزهم سيرجيو راموس وإبراهيموفيتش. المزيد: شاهد: النتائج إما مذهلة أو مضحكة.. تحدي غطاء الزجاجة يُثير جنون العالم رد قوي من بول بوجبا على إبراهيموفيتش في تحدي غطاء الزجاجة..هذا ما فعله فيديو: منافسة قوية بين مشاهير العالم في تحدي غطاء الزجاجة تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

لاعب ليفربول يُعلن عن مكافأة مالية ضخمة لمن يعثر على كلبه يعيش دانييل ستوريدج، لاعب ليفربول الإنجليزي، حالة من الحزن لسرقة كلبه بالإضافة إلى حقائبه من منزله خلال قضائه إجازته في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. صور: تعليقات نارية لمشاهير مصر عقب خروج منتخبهم من كأس أمم أفريقيا 7awi 1 صور: تعليقات نارية لمشاهير مصر عقب خروج منتخبهم من كأس أمم أفريقيا شاهد أيضاً: صور: تعليقات نارية لمشاهير مصر عقب خروج منتخبهم من كأس أمم أفريقيا ونشر ستوريدج مقطع فيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لتحطم الباب الزجاجي لمنزله وسرقة كلبه الصغير وحقائب خاصة بها، مذيلاً الصور التي نشرها أيضًا مع الفيديو بتعليق:"شخص ما سرق كلبي، سأدفع أي شيء أريده أن يعود". وكان ستوريدج قد عرض مكافأة تبلغ 30 ألف جنيه إسترليني لمن يعثر على كلبه ويعيده له مرة أخرى خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية. إماراتي يسعى لنقل جبل جليدي من القطب الجنوبي إلى بلاده.. ما السبب؟ 7awi 1 إماراتي يسعى لنقل جبل جليدي من القطب الجنوبي إلى بلاده.. ما السبب؟ شاهد أيضاً: إماراتي يسعى لنقل جبل جليدي من القطب الجنوبي إلى بلاده.. ما السبب؟ يُذكر أن عقد ستوريدج مع ليفربول قد أنتهى بعد ست سنوات مثّل خلالها الفريق الإنجليزي؛ حيث توّج معهم مؤخرًا بدوري أبطال أوروبا بالموسم المنصرم ولكنه لم يوقع لصالح أي نادي جديد أو يعلن وجهته المستقبلية. المزيد: صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب! قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً! بالصور: مقارنة بين مشاهير العالم و أبنائهم، فهل يشبهونهم؟ بالصور: مقارنة بين مشاهير العالم و أبنائهم، فهل يشبهونهم؟مشاهير تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

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ووجه الشاب يوسف رسالة إلى الأمير وليد قال فيها: "كنت لي الأب الحاني بعد أن فقدت أسرتي بحـادث لم ينجو منه سواي، حينها بادرالإنسان فايز المالكي بالتنازل لي عن سيارة بنتلي، كان سموكم قد أهداها له ولصغر سني وجهتم بتأجيل نقلها حتى أبلغ السن القانوني، واليوم التمس أمركم بنقلها بأسمي".

وتفاعل الفنان فايز المالكي مع رسالة الشاب فكتب: "بإذن الله نسمع خبر يسعدك وتستلم سيارتك، وأسال الله مثل ما ستر ما راح من عمرك أن يستر ما بقي منه وأن يسعدك سعادة لا تشقى بعدها أبداً".

يشار إلى أن الفنان فايز المالكي أعلن تنازله قبل 6 سنوات عن سیارة من طراز بنتلي التي تلقاھا ھدية من الأمیر الولید بن طلال للطفل يوسف الأنصاري، الذي فقد أسرته بالكامل والده وأمه وشقیقتین في حـادثة مرورية حينها.