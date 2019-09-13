أعلن رجل الأمن عبد الله جريس الحقباني، رغبته في الاستمرار في عمله وخدمة دينه ووطنه ومليكه رغم إحالته للتقاعد نظاميا. وأوضح “الحقباني”، أن خدمته التي يقدّمها لا ينتظر عليها أي حوافز مالية، معتبرا أن ذلك نوع من رد الجميل لمواصلة عمله ومشاركة زملائه رجال الأمن في واجبهم والتضحية من أجل الدين والوطن. واشتهر “الحقباني” بالصدق والإخلاص والتفاني في عمله لمدة 30 سنة قضاها في قطاع المرور الأفلاج.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 30 سنة خدمة وإحالته للتقاعد .. رجل الأمن “الحقباني” يُفاجئ مسئولوا قطاع المرور... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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