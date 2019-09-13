صور.. وزير الطاقة يقوم بجولة داخل مقصورة ركاب “فيرجن هايبرلوب وان” في أبوظبي

استمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وثامر عباس غضبان، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط في العراق، إلى شرح من هارج داليوال، العضو المنتدب في شركة “فيرجن هايبرلوب وان” لمنطقة الشرق الأوسط والهند، حول مستقبل التنقل، وذلك خلال منتدى الطاقة العالمي.

وعرضت “فيرجن هايبرلوب وان” أيضاً خلال منتدى الطاقة العالمي، نظام “كارجو سبيد” التابع لموانئ دبي العالمية، والمعني بنقل البضائع السريع، والذي ستشغله موانئ دبي العالمية لدعم التوصيل السريع والمباشر للبضائع بحسب الطلب. وسيعمل نظام “كارجو سبيد” المصمم لتقديم خدمات استثنائية لتوصيل البضائع ذات الأهمية المرتفعة بحسب الطلب، على تسليم الشحنات بسرعة الطائرة وبتكلفة تقترب من تكلفة التوصيل بالشاحنات.

وخلال أسبوع منتدى الطاقة العالمي، استضافت “فيرجن هايبرلوب وان” الكثير من الشخصيات المهمة التي تزور المنتدى من حول العالم، بما في ذلك كريستي كاليولايد، رئيسة جمهورية أستونيا، ودارميندرا برادان، وزير الاتحاد الهندي للبترول والغاز الطبيعي والصلب، بالإضافة إلى وفد من كبار مسؤولي الحكومة النيجيرية. وتحدث هارج داليوال أيضاً خلال حلقة نقاش تدور حول مستقبل التنقل، وتسليط الضوء على إمكانات التكنولوجيا لتحقيق رؤية ربط دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم. ويمكن لنظام “فيرجن هايبرلوب وان” عمل نقلة نوعية في قطاع المواصلات من خلال توفير العمود الفقري لوسائل النقل الجماعي الكهربائية بالكامل، وهو ما يقود إلى توصيل المزيد من الركاب بسرعة تفوق سرعة الطائرات، واستهلاك منخفض للطاقة وبدون انبعاثات مباشرة.