الطالبي والحكمي يعيدان تشغيل 120 عيادة بجامعة جازان

كرَّم مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم الخميس، المهندسين الحسن الحكمي وخالد طالبي من إدارة التشغيل والصيانة، بعد نجاحهما في إعادة تشغيل 120 عيادة بكلية طب الأسنان.

يأتي التكريم بعد إعادة تشغيل العيادات التي أوصت شركات باستبدالها بعد توقفها عن العمل، إلى جانب نجاحهما في نقل وتركيب وإعادة تشغيل وحدات التكييف بكلية الهندسة بعد أن تقرر التخلص من تلك الأجهزة.

وقال مدير الجامعة للمهندسين أثناء استقبالهما: «إنني فخور بكما وكنت على ثقة من قدرتكما على النجاح في إنجاز هذه المهمة»، موضحًا أنه كان يتابع بإعجاب مراحل التنفيذ والخطوات التي اتخذت مع مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة حسين قصادي.

وأكد مدير الجامعة أن تفاني المهندسين «الحكمي» و«الطالبي» في أداء مهامهما بإخلاص وبالجهود التي قدماها، يعد مثالًا يحتذى به في الحفاظ على منجزات وممتلكات الجامعة المادية والمعنوية، ويعدان نموذجًا رائعًا للشباب السعودي.

يذكر أن المهندسيْن الحسن حكمي وخالد طالبي من خريجي كلية الهندسة بجامعة جازان، ويعملان بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة.