السعودية اليوم / سفير المملكة لدى نيجيريا يلتقي مدير السعودية اليوم الخصخصة النيجيرية



أبوجا 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي في مكتبه بمقر السفارة في أبوجا معالي المدير العام لهيئة الخصخصة النيجيرية ألكس أوكو والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين المملكة العربية

// انتهى //

11:32ت م

0025



أبوجا 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي في مكتبه بمقر السفارة في أبوجا معالي المدير العام لهيئة الخصخصة النيجيرية ألكس أوكو والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا، على مستوى تبادل الخبرات في مجال الخصخصة مع الجهات المختصة بالمملكة ونيجيريا.// انتهى //11:32ت م0025

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