السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 25 مهاجرًا غير شرعي



تونس 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي 25 مهاجرًا غير شرعي في عمليات منفصلة شملت مدن المهدية وسيدي بوزيد ونابل.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين اليوم أن المهاجرين اعترفوا أنهم ينوون الإبحار خلسة باتجاه الأراضي الايطالية، وأنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، لافتًا الانتباه إلى أنه تم مصادرة منهم مركبتين ومبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية.// انتهى //

11:23ت م

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