السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرة حول الإخلاص في مسجد قباء بالمدينة المنورة



الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، غداً، محاضرة بعنوان: "الإخلاص"، يلقيها فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي، وذلك في مسجد قباء بعد صلاة العصر.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن مبادرة القيم والاخلاق " خير أمة " الذي ينظمه الفرع؛ لتبصير الناس، وتعزيز القيم الإسلامية السامية، والأخلاق الحميدة في نفوسهم، وحث المجتمع على أهمية الإخلاص في القول والعمل.

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11:02ت م

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