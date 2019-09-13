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فيديو.. عريس يُحيّي المعازيم بطريقة غريبة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أظهر مقطع فيديو متداول عريسًا سودانيًا يُحيّي معازيمه وهو معلق في الهواء بواسطة رافعة كالتي يستخدمها “الدفاع المدني”.
وأظهر الفيديو العريس السوداني، وهو مربوط في عمود الرافعة، ويمسك سوطًا في يده ويلوح بهِ إلى المعازيم الذين تجمعوا فيما يبدو أمام منزله.
وأثار الفيديو إعجاب الكثيرين بسبب الطريقة الغريبة التي حيا بها العريس السوداني معازيمه، فيما رأى آخرون أنه لجأ لهذه الطريقة بسبب كثرة الحضور.
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