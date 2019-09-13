دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper المرور: تجاوز مدة تجديد الرخصة يستوجب الغرامة

أوضح المرور السعودي، أن عدم تجديد رخصة سير المركبة في وقتها المحدد يعرض مالكها للغرامة.

ورد «المرور السعودي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» على استفسار بشأن تجاوز المهللة المحددة لتجديد رخصة السير، قائلا: «إن غرامة عدم تجديد الرخصة تصل إلى 100 ريال في حالة انتهاء مهلة الـ «60» المحددة، دون تجديدها، ويقرر ذلك المبلغ عن كل سنة تأخير».

وينص نظام المرور على وجود «رقم خاص لكل مركبة تحمله على أن يكون مسجلًا لدى الإدارة المختصة وفق ما تحدده اللائحة ويكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه وإذا جرى أي تغيير يجب إتمامه على رخصة السير، التي يجب أن تحتوي على رقم لوحة المركبة وترتبط برقم هوية مالكها ويجب أن تحمل كل مركبة لوحتين ظاهرتين مقروءتين توضحان رقم تسجيلهما تكون إحداهما في مقدمة المركبة والأخرى في مؤخرتها ولا يجوز سير المركبة دونهما».

كما يلزم نظام المرور مالكي المركبات، بعدم تسيير أي مركبة ما لم تحمل اللوحات الخاصة بها، والصادرة من الإدارة العامة للمرور.