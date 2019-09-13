كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أن “مدني العاصمة المقدسة” تعرفت على (الفرد) الذي ظهر بمقطع الفيديو، مشيرة إلى أن تصرفه غير مقبول، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لمقطع فيديو صعد إلى الترند في منصة “تويتر” عبر هاشتاق #اعتداء_على_سائق_باص، وأظهر تصرفًا غير مقبول من قِبل أحد الأشخاص مع سائق باص بعد حادث مروري حدث بالقرب من كلية البنات بحي ريع ذاخر.
كانت هذه تفاصيل خبر “إمارة مكة”: تعرفنا على “الفرد” صاحب التصرف غير المقبول بحق سائق الباص في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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