تدشين فعالية التسمم الجرثومي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان

دشن مدير مستشفى الملك المركزي بجازان الدكتور أحمد بن سليمان النجدي، بحضور مدير الإدارة الطبية الدكتور رياض حكمي؛ فعالية اليوم العالمي للتسمم الجرثومي لعام 2019م تحت شعار Stop sepsis save lives.

وكانت الفعالية قد اشتملت على عدة أركان توعوية توزعت على عدة مواقع داخل المنشأة بين قسم الطوارئ والعيادات وأقسام التنويم.

وقد ذكر مدير التمريض الاختصاصي الأول جبران سهلي، أن الفعالية تهدف إلى رفع توعية الممارسين الصحيين بأهمية منع حدوث تلوُّث الدم الجرثومي، وكيفية الاكتشاف المبكر له، وإلى توعية المرضى وذويهم بهذا المرض وكيفية معرفة علاماته، وكذلك معرفة أهمية منع تلوث الدم الجرثومي؛ حيث يقلل مدة بقاء المريض بالمستشفى واستخدام المضادات الحيوية والتكاليف المصاحِبة لها.