لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع تعتمد خطتها المستقبلية

عقدت لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع أول اجتماعاتها بمقر الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واستعرضت خطة عمل اللجنة المستقبلية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم وأعضاء اللجنة برئاسة الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحرقان، وعضوية كل من: الدكتور عبدالله بن حسين الشهري، والدكتور عبداللطيف بن محمد آل الشيخ، والدكتور عبدالرحمن بن أحمد الماجد، والدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم.

وأكد الحرقان أن الاجتماع نقطة انطلاق اللجنة لممارسة مهامها واختصاصاتها للنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19/10/1439هـ.

وثمَّن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الثقة الكريمة بإعادة تشكيل اللجنة وحرص القيادة على دعمها في حفظ حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ورعايتها وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعتبر المملكة طرفًا فيها.