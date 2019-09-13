شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: في هذه الحالة لا يتم تطبيق مخالفة عدم ربط حزام الأمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كشف «المرور السعودي» الحالة التي لا يتم فيها تطبيق مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائدي المركبات، كاشفا موديل تلك المركبات المستثناة من المخالفة، مبيناً أن المخالفات يتم تطبيقها على المركبات التي تلي ذلك الموديل حتى الآن. وأوضح «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر»، ردا على مغرد استفسر عن ورود مخالفة عدم ربط حزام الأمان رغم أن مركبته قديمة، أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985 فما فوق.



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